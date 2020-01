Apple, 36 anni fa Steve Jobs presentava il primo Macintosh

36 anni fa il compianto Steve Jobs presentava ad un meeting per gli azionisti di Apple il primo Macintosh, un computer rivoluzionario per l'epoca. Aveva uno schermo da 9 pollici, mouse e un software per scrivere.



Era il 24 gennaio 1984. Un arrembante Steve Jobs era in procinto di presentare ad un meeting di azionisti di Apple il primo Macintosh della storia. Un computer per il tempo rivoluzionario, grazie alla schermo da nove pollici, il mouse e l'interfaccia grafica. Il suo obiettivo era quello di prendere il posto di IBM come leader del mercato.



Le specifiche, lette adesso, hanno del ridicolo: uno schermo in bianco e nero da 9 pollici, un processore Motorola 68000 da 8MHz, 128KB di RAM e un lettore floppy da 3.5 pollici. I prezzi erano già quelli: 2,495 dollari, l'equivalente di circa 6.000 dollari odierni.



Come sempre lo stile di presentazione di Jobs e la sua capacità scenica sono magnetici. Ecco un video di quella presentazione: