Cyberpunk 2077 rinviato per PS4 e Xbox One? Per CD Projekt è una mezza verità

Dire che Cyberpunk 2077 giri attualmente male su PS4 e Xbox One è la verità. Secondo uno sviluppatore di CD Projekt, Cory Balrog ha perfettamente: qualunque gioco nelle fasi finali dello sviluppo ha bisogno di un periodo per essere ottimizzato. Quello che non è vero è che il rinvio dipenda dalla potenza di calcolo di queste console.



Qualche giorno fa Cory Balrog, il director di God of War, aveva detto che secondo lui era normale se Cyberpunk 2077 fosse girato male PS4 e Xbox One. Uno sviluppatore di CD Projekt ha voluto intervenire sull'argomento per spalleggiare il celebre collega.



"Cory Balrog ha centrato l'argomento. Stiamo ottimizzando per Xbox One, PlayStation 4 e PC, ma è quello che succede nelle fasi finali dello sviluppo," ha scritto Benzenzimmern su Reddit. "Mentre si fa un gioco ci sono molte cose che vengono lasciate non ottimizzate perché potrebbero essere cambiate tante volte prima della fine." Quindi "dire che Cyberpunk 2077 è stato rinviato per via di Xbox One e PS4 è un rumor interessante, ma è una mezza verità. Ci sono moltissime ragione e la mia personale è che ci sono tanti bug da sistemare, in modo che l'esperienza sia il più rifinita possibile. Quindi nessun motivo segreto, stiamo solo lavorando per rendere il gioco migliore."