Jerret West, ex Vicepresidente di Netflix, torna a Microsoft come Chief Marketing Officer di Xbox.

Attraverso il suo profilo Linkedin scopriamo che Jerret West, ex Vicepresidente/Capo del Marketing europeo e poi asiatico di Netflix è tornato dopo 7 anni a Microsoft come Chief Marketing Officer di Xbox. Si era occupato delle esclusive Xbox e di Xbox Live.



Jerret West, l'uomo che negli ultimi 7 anni ha rivestito il ruolo di Vicepresidente/Capo del Marketing prima in nord America, poi in Europa e infine in Asia in Netflix, è tornato a Microsoft. Il ruolo che ricoprirà sarà quello di Chief Marketing Officer di Xbox.



In passato West aveva già fatto parte del team Xbox, più precisamente dal 2003 al 2011, partendo come Project Manager globale delle esclusive fino a diventare direttore del marketing. Una figura di comprovata esperienza che aiuterà il team di Phil Spencer a delineare le strategie per il lancio di Xbox Series X.