Super Nintendo World, il parco di divertimenti di Nintendo sta per arrivare anche negli USA

Super Nintendo World, il coloratissimo parco di divertimenti a tema Nintendo in costruzione ad Osaka, sta per abbandonare i confini giapponesi e approdare negli USA. Farà parte del nuovo parco Universal di Orlando, Florida.



Tutti coloro che sono rimasti piacevolmente impressionati dalle prime immagini del Super Nintendo Word, il parco di divertimenti dedicato ai personaggi di Nintendo in costruzione vicino ad Osaka, saranno contenti di sapere che il format sta per arrivare negli USA. Universal ha intenzione di completare il parco per sfruttare il traino delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma una volta completati i lavori vuole esportare immediatamente il format anche in occidente.



La prima città ad essere coinvolta è Orlando, in Florida. Qui Universal sta costruendo il nuovo Epic Park e una delle attrazioni principali sarà, infatti, Super Nintendo World. Il parco sarà completato nel 2023. Oltre ad Orlando, anche Los Angeles e Singapore riceveranno delle attrazioni a tema Nintendo. Secondo Universal Nintendo sarà il più grande vettore per i parchi dai tempi di Harry Potter.



Chissà se arriverà mai in Europa.