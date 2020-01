PS5 è la console preferita dagli sviluppatori, seguono Switch e Xbox Series X

Secondo un sondaggio fatto tra gli sviluppatori che parteciperanno alla GDC 2020, PS5 è la console preferita col 40% delle preferenze. Seguono Nintendo Switch col 37% e Xbox Series X col 25%. Il PC, però, è la piattaforma preferita, col 50% delle preferenze.



La GDC 2020 si terrà a San Francisco dal 16 al 20 marzo 2020. In preparazione alla fiera, l'organizzazione ha inviato un sondaggio a tutti gli sviluppatori che intendono partecipare. I risultati sono piuttosto interessanti. Innanzitutto la metà di loro è interessata a sviluppare su PC, mentre è PlayStation 5 per il 38% di loro ad essere la console preferita nella prossima generazione. Xbox Series X si ferma al 25%. Tra le macchine attualmente sul mercato Switch è la più gettonata col 37%. Xbox One e PlayStation 4 si fermano sotto il 20%.





Per quanto riguarda il mercato PC, secondo il 40% degli sviluppatori della GDC 2020 l'Epic Games Store farà molto bene nei prossimi mesi. Solo il 6% degli sviluppatori, invece, credono che l'attuale revenue share di Steam sia giusta. Tutti gli altri vorrebbero che Valve fosse meno ingorda. Per il 25% di loro il 15% dei ricavi è sufficiente.