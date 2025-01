Cresce la passione per il PC da parte degli sviluppatori: l'80% lavora su questa piattaforma, dal report GDC

Rispetto ai risultati pubblicati l'anno precedente, il report più recente dimostra un incremento del 66% nell'utilizzo del PC come piattaforma di riferimento per lo sviluppo di nuovi progetti, confermando una diffusione impressionante di questa.

La tendenza è ormai consolidata, con la piattaforma Windows che negli ultimi anni si è sempre rivelata quella più cercata e utilizzata dagli sviluppatori per i progetti in corso, ma nel 2024 abbiamo assistito a un ulteriore incremento, che ha portato a una notevole differenza con le console e le altre piattaforme.

Uno degli elementi più notevoli emersi dal report della Game Developer Conference sull'andamento dell'industria videoludica nel 2024 è anche la grande crescita dei progetti in sviluppo su PC , su cui starebbe lavorando l' 80% dei soggetti intervistati .

PC come piattaforma principale più scelta

Come potete vedere anche sintetizzato nel grafico qui sotto, c'è ormai una differenza abissale tra la quantità di progetti in sviluppo su PC rispetto alle altre piattaforme.

Il grafico che mostra la grande preferenza accordata al PC dagli sviluppatori

Rispondendo alla domanda "su quale/i piattaforma/e state sviluppando il vostro progetto attuale?", l'80% degli intervistati ha risposto "PC".

A seguire troviamo le console e le piattaforme mobile, ma le differenze sono davvero notevoli, con PS5 che si piazza in seconda posizione con il 38% delle risposte in cui viene menzionata come piattaforma principale e Xbox Series X|S a seguire al 34%.

Android e iOS risultano praticamente affiancati con il 29 e 28%, poi Mac e Nintendo Switch che si limita stranamente a un 20%, probabilmente perché molti dei progetti per la console Nintendo derivano comunque da lavori effettuati principalmente su PC o port da altre piattaforme per quanto riguarda i third party.

In ogni caso, la prevalenza del PC è ormai schiacciante. La stessa ricerca ha riportato che tantissimi studi AAA stanno sviluppando dei giochi live service.