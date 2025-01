NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080 non si trovano: prezzi raddoppiati in alcune zone per le GPU della serie 50

Sembra che l'uscita delle nuove schede video NVIDIA GeForce RTX serie 50 non stia andando benissimo. Diverse fonti riportano una scarsa disponibilità delle GPU di fascia alta, in particolare i modelli RTX 5090 e RTX 5080, a causa di problemi di comunicazione tra NVIDIA e i suoi partner produttori di schede madri. Questa situazione sta causando ritardi nelle spedizioni e aumenti di prezzo in diverse regioni, con ripercussioni sui consumatori finali.

La scarsa disponibilità delle nuove GPU Blackwell

La disponibilità di GPU NVIDIA GeForce RTX della serie 50 dovrebbe migliorare solo dopo il Capodanno cinese, ma non ci sono garanzie che i clienti possano acquistare le schede al prezzo consigliato. UDN, un'altra fonte, segnala un significativo aumento dei prezzi in alcune regioni, in particolare in Cina, dove le GPU vengono vendute al doppio del prezzo consigliato. L'RTX 5090 potrebbe così raggiungere i 4000 dollari, mentre l'RTX 5080 potrebbe arrivare a 2000 dollari.

Questa situazione di scarsa offerta potrebbe protrarsi per diverse settimane o addirittura mesi. Negli Stati Uniti, un rivenditore ha riferito di aver ricevuto solo 20 unità RTX 5080 per il primo mese e nessuna RTX 5090. In Europa, la situazione non sembra essere migliore, con prezzi particolarmente elevati a causa delle tasse e della scarsa disponibilità.

La carenza di GPU al lancio non è una novità, ma in questo caso sembra essere particolarmente grave. Nel frattempo, gli acquirenti interessati alle nuove RTX 5090 e RTX 5080 dovranno armarsi di pazienza e prepararsi a spendere cifre considerevoli. Anche perché anche la concorrenza è in ritardo, con brutte notizie per chi attendeva a breve le AMD Radeon RX 9070.