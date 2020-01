One Piece: Pirate Warriors 4, nuovi video per Basil Hawkins, Big Mom e Kaido

One Piece: Pirate Warriors 4 torna a mostrarsi in video con i trailer dedicati a tre personaggi presenti nel gioco: Basil Hawkins, Big Mom e Kaido.



Basil Hawkins è il capitano dei Pirati di Hawkins ed è dotato dei poteri del frutto del diavolo Wara Wara, che gli consente di manipolare a piacimento la paglia: un'abilità che in One Piece: Pirate Warriors 4 renderà questo personaggio un osso duro.



Big Mom, o meglio Charlotte Linlin, è invece uno dei quattro imperatori, nonché capitano dei pirati che portano il suo nome. I suoi poteri derivano dal frutto del diavolo Soul Soul, che gli permette di manipolare le anime dei suoi avversari.



Kaido, infine, è il capitano dei pirati delle Cento Bestie e uno dei quattro imperatori. Guerriero potentissimo, ha mangiato il frutto del diavolo Zoo Zoo e ciò gli permette di trasformarsi in un enorme drago orientale.