Bungie, oltre Destiny 2: una nuova proprietà intellettuale con caratterizzazione comica?

Bungie potrebbe essere al lavoro su una nuova proprietà intellettuale oltre alla serie Destiny, un gioco che sembra essere decisamente diverso da quanto visto finora da parte della compagnia e che potrebbe addirittura essere una sorta di commedia con tono comico.



Secondo alcune voci di corridoio, il gioco in questione si chiamerebbe Matter e potrebbe avere una caratterizzazione comica, addirittura. L'uscita sarebbe prevista entro il 2025 e rientra nella nuova programmazione di Bungie dopo il distacco da Activision, con il team che ora è aperto a nuove esperienze, con la volontà di abbandonare il modus operandi utilizzato finora di concentrarsi su un solo progetto per volta.



Sono tuttavia le caratteristiche del nuovo progetto a destare grande curiosità: secondo quanto si può leggere in un annuncio di lavoro per un "Incubation art director" presso Bungie, il gioco sarebbe una nuova proprietà intellettuale in grado di legare i giocatori tra loro all'interno di una forte community.



Nella descrizione si parla inoltre di "qualcosa in stile commedia con personaggi simpatici e stravaganti". Considerando che Bungie ha ottenuto nel 2018 un grosso investimento da parte di NetEase, questo potrebbe portare a panorami completamente nuovi per quanto riguarda le prossime produzioni del team.