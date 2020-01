PS4, 1,181 miliardi i giochi venduti per la piattaforma

Sony ha svelato che sono stati venduti più di un miliardo di giochi per PS4. Più precisamente 1,181 miliardi. Rispetto al mese scorso si è quindi registrata una crescita di 31 milioni di unità, mentre considerando gli ultimi dodici mesi, la crescita è stata di ben 257 milioni di unità.



Va notato che stiamo parlando di stime e che quindi c'è un certo margine d'errore da considerare. Non di meno si tratta di cifre impressionanti, per una console che sembra aver davvero lasciato il segno in termini di diffusione e di vendite software. Vediamo anche i criteri seguiti da Sony per la raccolta dei dati, territorio per territorio:





I dati relativi al Giappone considerano il periodo che va dal 22 febbraio 2014 al 31 dicembre 2019.

I dati relativi al Nord America considerano il periodo che va dal 15 novembre 2013 al 31 dicembre 2019.

I dati relativi all'America Latina considerano il periodo che va dal 29 novembre 2013 al 31 dicembre 2019.

I dati relativi all'Europa considerano il periodo che va dal 29 novembre 2013 al 31 dicembre 2019.

I dati relativi all'Asia considerano il periodo che va dal 17 dicembre 2013 al 31 dicembre 2019.

Gli add-on non sono inclusi nei dati.