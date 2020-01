Il Coronavirus costringe a posticipare il Taipei Game Show 2020

L'ente che si occupa dell'organizzazione del Taipei Game Show 2020 ha annunciato di aver posticipato l'evento a causa dell'epidemia di Coronavirus, che ha costretto ad assumere questa iniziativa di sicurezza.



Il Taipei Game Show 2020 si sarebbe dovuto tenere tra il 6 e il 9 febbraio 2020 presso il Taipei Nangang Exhibition Center, ma vista la situazione e l'allarme internazionale è stato ovviamente deciso di evitare di mettere in piedi la fiera, con una mossa che rispecchia le numerose altre cancellazioni e posticipi di eventi che stanno colpendo tutti gli appuntamenti che erano fissati in Cina.



Sebbene si tratti di un evento specificamente dedicato al mercato asiatico, il Taipei Game Show 2020 risultava comunque interessante per tutti per la presenza di numerosi giochi particolarmente attesi, tra i quali The Last of Us 2 ed Elden Ring, oltre a Cyberpunk 2077 di cui si sarebbero dovuti vedere dei contenuti inediti proprio in tale occasione.



Non c'è al momento una nuova data fissata per lo Show, restiamo in attesa di ulteriori informazioni. Tra gli altri eventi cancellati in questo periodo ci sono i match della Overwatch League in Cina e quelli del campionati di League of Legends, tutti posticipati probabilmente almeno alla primavera 2020.





W.H.O. has declared global emergency as Wuhan coronavirus spreads. We have decided to postpone 2020 Taipei Game Show to this summer. Details will be announced in the upcoming days. #TaipeiGameShow #TaipeiGameShow2020 #staysafe #stayhealthy #stayawesome pic.twitter.com/vSSs5QvEMR — Taipei Game Show (@TaipeiGameShow) January 31, 2020