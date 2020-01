League of Legends, il Coronavirus costringe la Pro League cinese allo stop

League of Legends deve fermarsi a causa del Coronavirus, l'agente patogeno che ha contagiato migliaia di persone in Cina: gli organizzatori della Pro League hanno sospeso le competizioni a tempo indeterminato.



"Abbiamo deciso di rimandare la seconda settimana della League of Legends Pro League finché non saremo in grado di garantire la salute dei nostri giocatori e dei nostri fan", ha scritto il comitato su Twitter.



"Ci scusiamo sinceramente con gli utenti per aver dovuto prendere questa decisione, condivideremo eventuali aggiornamenti non appena potremo. Riguardatevi e grazie per il supporto."



Ad oggi il Coronavirus ha contagiato quasi duemila persone, provocando 56 decessi.