Coronavirus, Plague Inc. è l'app iOS più acquistata in Cina, Italia e USA

La paure del Coronavirus, la terribile malattia che ha contagiato in pochi giorni 400 persone e ne ha uccise 17, ha fatto tornare Plague Inc. in cima alle classifiche di vendita iOS di mezzo mondo. Il celebre strategico di Ndemic Creations parla, infatti, della diffusione di un virus il cui scopo è quello di sterminare l'umanità. Alcuni utenti cinesi hanno visto nel gioco un modo per esorcizzare la paura di contagio: "Il miglior modo per battere la paura è fronteggiare la paura," ha scritto un utente su Weibo, il Twitter cinese.



Lo sviluppatore di Ndemic Creations è intervenuto sulla questione, dicendo che in tanto stavano ponendo loro molte domande sul virus. Il consiglio che hanno voluto dare è quello di rivolgersi al WTO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il WTO è la fonte più attendibile di informazioni, nel caso in cui si senta il bisogno di avere delle risposte serie sul virus.





We're getting a lot of questions about the ongoing Coronavirus outbreak- the World Health Organization has some great information here: https://t.co/aG29SD68Iu pic.twitter.com/kLFq6CmPGo — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 22, 2020