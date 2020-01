Saint Seiya 2, su Netflix disponibile la seconda stagione dei nuovi Cavalieri dello Zodiaco

Saint Seiya 2, la seconda stagione della nuova serie animata dei Cavalieri dello Zodiaco, è disponibile da oggi su Netflix, comprensiva di sei nuovi episodi.



A partire da oggi, 23 gennaio, è dunque possibile vedere il seguito delle avventure ricostruite dei Cavalieri dello Zodiaco con Saint Seiya 2, una serie che forse non molti stavano aspettando proprio con il fiato sospeso, considerando l'accoglienza non proprio calorosa che è stata riservata alla prima stagione.



La serie Netflix è stata stroncata senza troppi riguardi nella Recensione dei Cavalieri dello Zodiaco di Netflix a cura di Christian Colli e anche su aggregatori come Rotten Tomatoes la situazione non è migliore.



In ogni caso, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione da Netflix e Toei, in attesa di capire se ancora andrà avanti anche per un terza stagione o no.