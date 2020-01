Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers: 40 minuti di gameplay PS4

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, l'ibrido tra un GdR e un musou, si mostra in un lunghissimo video gameplay da 40 minuti. Al suo interno possiamo vedere gli sviluppatori giocare su Ps4 e esplorare Okinawa e la Prigione.



Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è quasi pronto ad arrivare su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per questo motivo Atlus e Omega Force hanno organizzato una diretta di 40 minuti nella quale hanno mostrato in maniera approfondita il gameplay. Dal video possiamo osservare i dettagli di questo ibrido tra GdR e musou, oltre che la città di Okinawa e la prigione.



Per trovare la parte dedicata a Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers bisogna andare avanti di un'ora nel filmato per scoprire Okinawa. A 1:12 c'è la prigione di Sapporo e a 1:30 del gameplay a difficoltà hard.



Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers arriva a febbraio in Giappone.