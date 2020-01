Volantino Euronics Più Prendi Meno Spendi offre tre sconti immediati su diverse fasce di spesa

Oltre a numerosi piccoli e grandi elettrodomestici che rientrano nell'offerta, ci sono inoltre vari sconti applicati anche a vari prodotti dell'elettronica che ci riguardano più da vicino.



Tra questi troviamo vari TV come il Sony XG8577 da 55 pollici a 749 euro o l'OLED LG B9 da 55 pollici a 1.399 euro, infine il Samsung QLED Q60R da 55 pollici a 729 euro.



Nel settore informatica troviamo l'HP Gaming Notebook a 1099 euro e il Microsoft Surface GO da 128GB a 499 euro. Più limitati gli sconti sui videogiochi con PS4 Sim a 299 euro e Nintendo Switch a 299 euro.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.