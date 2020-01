PS4 si riaffaccia nella top 10 giapponese grazie al nuovo Yakuza e a Dragon Ball Z: Kakarot

PS4 è tornata nella top 10 dei giochi più venduti in Giappone, dopo alcune settimane di dominio assoluto di Nintendo Switch, i cui giochi occupavano tutte le posizioni.



A riaccendere l'interesse dei giapponesi per la console di Sony sono stati Yakuza: Like a Dragon, che con 156.993 copie vendute si trova in prima posizione, e Dragon Ball Z: Kakarot, in seconda posizione con 89.537 copie vendute. Seguono Pokémon Spada e Scudo in terza posizione che continuano a vendere bene, nonostante le settimane trascorse dal lancio.



In realtà c'è anche un terzo gioco di PS4 in classifica, Romance of the Three Kingdoms 14, che con 20.095 copie si è fermato in quinta posizione. L'unico altro titolo di rilievo della classifica è Tokyo Mirage Session FE Encore per Nintendo Switch, che però con le sue 18.797 copie vendute non stupisce e si ferma in sesta posizione.



A livello hardware le cose sono molto diverse. Le vendite software non hanno aiutato la console di Sony, che ha venduto molto meno di Nintendo Switch, con quest'ultima che riesce a piazzare comunque quasi centomila unità, nonostante la mancanza di nuovi titoli di peso.



Classifica software Giappone (dal 13 al 19 gennaio)

01./00. [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) - 156.993 / NUOVO

02./00. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco Games) {2020.01.16} (¥7.600) - 89.537 / NUOVO

03./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 55.604 / 3.312.358 (-22%)

04./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 35.860 / 583.429 (+67%)

05./00. [PS4] Romance of the Three Kingdoms 14 # (Koei Tecmo) {2020.01.16} (¥8.800) - 20.095 / NUOVO

06./00. [NSW] Tokyo Mirage Session FE Encore (Nintendo) {2020.01.17} (¥6.700) - 18.797 / NUOVO

07./04. [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) - 15.790 / 107.698 (+0%)

08./03. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 13.919 / 1.222.666 (-12%)

09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 12.370 / 2.737.674 (-12%)

10./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 12.347 / 3.522.802 (-13%)