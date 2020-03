Giochi Nintendo Switch, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX (settimana 2 marzo 2020)

Comincia una nuova settimana, che poi è anche la prima del nuovo mese di marzo 2020. Tra i tanti giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi giorni, noti o meno che siano, concentriamoci ora sui più importanti, così che voi lettori possiate sapere quanti e quali soldi conviene mettere da parte. Faremo riferimento solo alla settimana del 2 marzo 2020.

La settimana del 2 marzo 2020 porterà su Nintendo Switch l'atteso Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX è il remake dei titoli originali per Nintendo DS e Game Boy Advance. "Forma la tua squadra di soccorso scegliendo fra Pokémon come Pikachu, Eevee e Charmander e addentrati in dungeon che cambiano di continuo per soccorrere i Pokémon in difficoltà", recita la descrizione del titolo. Il provato della demo vi aiuterà intanto a farvi un'idea del gioco, la cui data di lancio è attualmente fissata per questo venerdì 6 marzo 2020.

Lo stesso giorno, tra l'altro, debutterà su Nintendo Switch anche Afterparty, un'avventura, a quanto pare strutturata in maniera simile a Oxenfree ma caratterizzata da un'ambientazione decisamente particolare. La recensione di Afterparty è già disponibile sulle nostre pagine.

Ecco un elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana, con rispettive date di lancio.