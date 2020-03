NieR, la remaster verrà annunciata da Square Enix il 29 marzo 2020?

NieR potrebbe vedere l'annuncio di una remaster il 29 marzo, in concomitanza con il decimo anniversario della serie Square Enix. È così che andranno le cose, o ci si limiterà a una celebrazione più sobria?



Tutto nasce da uno scambio su Twitter fra il producer Yosuke Saito e il director Yoko Taro: i due hanno deciso di fare qualcosa insieme il 29 marzo, appunto, per festeggiare il decimo anniversario di NieR, prequel dell'eccellente NieR: Automata.



"Farò qualcosa il 29 marzo! Alla peggio saremo solo Yoko-san e io, ci inventeremo qualcosa insieme. Visto che si tratta del decimo anniversario, tireremo avanti per dieci ore di fila!", ha scritto Saito.



In effetti lo show musicale Stage YoRHa ver.1.3aa basato su NieR: Automata, che si sarebbe dovuto tenere dal 12 al 15 marzo, è stato cancellato per via dei rischi legati alla diffusione del Coronavirus, dunque il producer e il director hanno comprensibilmente voglia di recuperare.



Inutile dire che sui forum gli utenti chiedono a gran voce l'annuncio di una remaster del gioco: un risvolto del genere sarebbe quantomeno inaspettato, visti i presupposti, ma la speranza è l'ultima a morire.