Two Point Hospital, debutto al secondo posto nella classifica inglese

Two Point Hospital è stato protagonista di un ottimo debutto nella classifica inglese, raggiungendo la seconda posizione della top 10 e cedendo il passo solo a Call of Duty: Modern Warfare.



Sequel spirituale di Theme Hospital, il gioco sviluppato da Two Point Studios ci vede gestire una rete di ospedali per far fronte alle patologie più assurde, organizzando al meglio gli spazi e assumendo professionisti rinomati per coprire ogni ruolo. Trovate ulteriori dettagli nella recensione di Two Point Hospital.



A completare la top 5 troviamo l'immancabile FIFA 20, il blockbuster Grand Theft Auto V e Minecraft, quest'ultimo nella versione Nintendo Switch.



Classifica inglese - settimana dal 24 febbraio al 1 marzo 2020



Call of Duty: Modern Warfare - Activision Two Point Hospital - SEGA FIFA 20 - Electronic Arts Grand Theft Auto V - Take-Two Minecraft - Nintendo Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Tom Clancy's The Division 2 - Ubisoft Crash Bandicoot N.Sane Trilogy - Activision Star Wars Jedi: Fallen Order - Electronic Arts Crash Team Racing: Nitro-Fueled - Activision