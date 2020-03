Half-Life: Alyx, tre nuovi video di gameplay pubblicati da Valve

Half-Life: Alyx si mostra con tre nuovi video di gameplay, pubblicati da Valve quando mancano ormai poche settimane al lancio del gioco su Steam.



Nel primo filmato vediamo quelle che probabilmente sono le fasi introduttive della campagna di Half-Life: Alyx, con alcuni enigmi ambientali basati sull'interazione con lo scenario e una serie di combattimenti.



Nel secondo video assistiamo a meccaniche che coinvolgono i controller del Valve Index, quando la protagonista muove con le dita una mappa olografica tridimensionale per poi dedicarsi a intense fasi esplorative.



Il terzo video, infine, enfatizza il sistema di combattimento e le sue sfaccettature, la possibilità di appostarsi e di sporgersi per sparare, nonché la varietà dell'arsenale disponibile nel gioco.



Half-Life: Alyx sarà disponibile a partire dal 23 marzo, in esclusiva su Steam,