Final Fantasy 7 Remake è in fase Gold, nessun ulteriore ritardo per il gioco

Final Fantasy 7 Remake è entrato in fase Gold, dunque il gioco non avrà alcun ulteriore ritardo rispetto alla data di lancio, fissata al 10 aprile in esclusiva temporale su PS4.



A rivelare la notizia, che non era stata annunciata ufficialmente, è stato il director Tetsuya Nomura, che ai microfoni del sito giapponese 4Gamer ha dichiarato: "Abbiamo avuto un po' di tempo per migliorare la qualità della versione finale di Final Fantasy VII Remake, ma il gioco è già entrato in fase Gold, dunque non ci saranno ulteriori rinvii."



Nella medesima intervista, Nomura ha ribadito le intenzioni di rilanciare il brand presso un pubblico in parte inedito: "Come molte persone, pensiamo che Final Fantasy 7 sia un classico. Tuttavia sono passati più di vent'anni dall'uscita dell'originale, e il numero di utenti che non conoscono il gioco è cresciuto di conseguenza."



Insomma, quella che si para di fronte a Square Enix è una sfida non semplice: da una parte questo remake deve soddisfare le aspettative dei nostalgici, dall'altro conquistare un'utenza completamente nuova.