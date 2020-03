Batman: Arkham, reboot confermato da un leak su LinkedIn: ecco i dettagli

Il prossimo Batman: Arkham probabilmente non si chiamerà così: un leak comparso su LinkedIn ha infatti confermato il reboot della serie prodotta da Warner Bros. Interactive Entertainment.



Nel curriculum di un senior producer al lavoro presso WB Games Montreal è infatti comparsa una dicitura precisa, nuova IP, per indicare che l'attuale progetto del team è appunto una proprietà intellettuale inedita.



Viene dunque da sé che il nuovo gioco di Batman abbandonerà la vecchia nomenclatura per dare inizio a un'altra saga, che speriamo verrà annunciata al più presto.



Nutriamo pochi dubbi circa la competenza di WB Games Montreal, che avera raccolto il testimone di Rocksteady Studios all'epoca dello sviluppo di Batman: Arkham Origins senza sfigurare, anzi sfornando un ottimo episodio.



A questo punto, però, un altro mistero si infittisce: i creatori originali del franchise, Rocksteady Studios appunto, a cosa stanno lavorando?