Batman: Arkham, reboot confermato da una leaker: la Court of Owls sarà presente

Batman: Arkham sarà protagonista di un reboot con il prossimo gioco della serie: lo ha confermato la nota leaker Sabi, aggiungendo che la Court of Owls sarà presente nel gioco.



"Ora che ne ho parlato con diverse persone, posso confermare che il nuovo gioco di Batman sarà un reboot", ha scritto Sabi su Twitter. "Anche il nome è cambiato nel corso dello sviluppo. La buona notizia è che la Court of Owls rappresenta ancora una parte importante del progetto, come ho già riportato in precedenza."



In effetti è strano che Warner Bros. abbia deciso di realizzare un reboot anziché semplicemente riprendere la storia di Batman: Arkham Origins, che si svolgeva anni prima rispetto alla trilogia di Rocksteady Studios.



Una soluzione del genere avrebbe infatti lasciato agli sviluppatori un certo margine di manovra, ma a questo punto è possibile che le modifiche apportate all'esperienza non saranno unicamente narrative.



Di certo la presentazione del nuovo Batman: Arkham avverrà da qui all'E3 2020, visto che Warner Bros. sarà presente all'evento: l'azienda rientra fra i publisher confermati ufficialmente.