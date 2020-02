TechTonik, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di GeForce RTX

TechTonik, la nuova rubrica di Multiplayer.it dedicata alla tecnologia, torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.00: parleremo di GeForce RTX, ma risponderemo anche a tutte le vostre domande.



A condurre la rubrica ci sarà Pierpaolo Greco, che discuterà in maniera approfondita delle nuove GeForce RTX, con particolare riferimento alla famiglia 3000, analizzando i rumor che si trovano in giro e partendo dal tweet di ieri di NVIDIA e Cyberpunk 2077.



Quali saranno le specifiche delle nuove GPU? Cosa possiamo aspettarci sul piano del supporto al ray tracing? Cosa succederà al prezzo degli attuali modelli e che influenza avrà l'ingresso di nuovi competitor nel mercato?



Cominciate subito a fare le vostre domande qui nei commenti: saranno le prime che leggeremo in diretta prima di passare alla chat.