Apple e Coronavirus, entrate in calo per l'attuale trimestre: parla Tim Cook

Apple totalizzerà entrate inferiori alle aspettative per l'attuale trimestre per via del Coronavirus. In un comunicato, l'azienda parla di un ritorno alla normalità più lento del previsto.



Sebbene infatti le aziende dei partner cinesi di Apple si trovino fuori dalla provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia di Coronavirus, la riapertura e il ritorno a una piena produttività vanno a rilento.



Tim Cook ha voluto scrivere una lettera ai propri dipendenti per parlare della delicata situazione, esprimendo tutta la propria vicinanza alle vittime del contagio e annunciando il raddoppio delle donazioni per contribuire alle attività di supporto.



"La nostra preoccupazione maggiore è per le persone che fanno parte della comunità di Apple: impiegati, partner, clienti e fornitori in Cina", ha scritto Cook. "Vorrei anche esprimere un riconoscimento nei confronti delle tante persone che hanno lavorato senza sosta per gestire nel migliore dei modi la nostra reazione alla diffusione del Coronavirus."



"Gli uffici dirigenziali e i centri di contatto sono stati riaperti in tutta la Cina, e i nostri punti vendita stanno cominciando anch'essi a riaprire, ma ci aspettiamo un ritorno alla normalità più lento del previsto."



"Oggi pomeriggio ho condiviso questo aggiornamento con la nostra comunità di azionisti e investitori per far presente che non ci aspettiamo di raggiungere le entrate indicate nelle linee guida che abbiamo fornito per l'attuale trimestre."



"La nostra priorità principale, ora e sempre, sono la salute e la sicurezza dei nostri impiegati, fornitori e clienti, nonché delle comunità in cui operiamo. La nostra profonda gratitudine va a chi si sta confrontando in prima linea con questa emergenza sanitaria."