Empire of Sin rinviato da Romero Games, ecco il nuovo periodo di uscita

Empire of Sin è stato rinviato: il titolo di Romero Games sarebbe dovuto arrivare nei negozi in primavera, ma il team di sviluppo ha ritenuto di spostare l'uscita del gioco all'autunno 2020.



"Come qualsiasi bravo contrabbandiere sa, il buon liquore non può essere prodotto in fretta e lo stesso vale per lo sviluppo dei videogame", ha scritto lo studio su Twitter. "È per questo che abbiamo deciso di spostare l'uscita di Empire of Sin all'autunno 2020."



"Apprezziamo il supporto che ci avete fornito finora e siamo certi che capirete perché scegliere la qualità piuttosto che la velocità sia importante. Del resto tutti sanno che bisogna essere ben determinati per farcela a Chicago."



Annunciato all'E3 2019, Empire of Sin è un affascinante strategico ambientato nella Chicago degli anni '20, in pieno proibizionismo, e ci mette al comando di un gruppo di contrabbandieri.



Il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di costruire un vero e proprio impero criminale, sfidando gli altri boss della zona per eliminare la concorrenza e conquistare la città.





Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU — Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) February 18, 2020