E3 2020, dieci publisher confermati ufficialmente per l'evento da ESA

Dieci publisher sono stati confermati ufficialmente per l'E3 2020: la Entertainment Software Association, organizzatore dell'evento, ha rilasciato una prima lista.



Nell'elenco sono presenti Microsoft e Nintendo, come già riportato, ma anche SEGA, Bandai Namco, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games, Capcom, Bethesda, Ubisoft e Square Enix.



La mancata partecipazione di Sony non priverà dunque la nuova edizione dell'E3 di contenuti importanti, come quelli appunto garantiti dai produttori appena menzionati.



In particolare è già cominciato sui social il tamtam degli utenti per l'inevitabile presentazione del nuovo gioco di Batman da parte di Warner Bros., mentre è possibile che Bethesda riveli finalmente qualcosa su Starfield e The Elder Scrolls VI.



Naturalmente c'è grande curiosità anche attorno a Xbox Series X, che verrà senz'altro mostrata durante la conferenza Microsoft, e per ciò che verrà annunciato da Nintendo.





The Entertainment Software Association released a list of 10 major publishers that will attend E3 2020 - additional unannounced developers and publishers will also be in attendance. pic.twitter.com/4dbhYZ9GmR — IGN (@IGN) February 13, 2020