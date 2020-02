The Division 2 in offerta su Ubisoft Store ad appena 3 euro

The Division 2 per PC è disponibile con un'incredibile offerta su Ubisoft Store: è possibile acquistare la standard edition del gioco per appena 3 euro!



La promozione, valida fino alle 17.00 del 17 febbraio, appare come una maniera davvero aggressiva per aumentare la base installata di The Division 2 ed eventualmente spingere le vendite delle espansioni, come l'imminente Warlords of New York.



Ambientato alcuni mesi dopo gli eventi del primo episodio, il gioco ci porta in una nuova ambientazione, Washington D.C., nell'ambito di una missione particolarmente complessa: difendere l'ultima roccaforte del potere dall'attacco dei terroristi.



Insieme ai nostri compagni della Divisione, in solitaria o in cooperativa, avremo il compito di esplorare le strade della città e difendere i civili sopravvissuti, sperimentando la solidità del gameplay messo a punto da Ubisoft Massive.



