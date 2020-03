Pokémon GO: Thundurus è ora disponibile nei Raid di Livello Cinque

Salutate Tornadus: nel momento in cui scriviamo Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato da Niantic Labs, è pronto ad accogliere Thundurus, il secondo del trio della Regione di Unima. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere.

Cominciamo da date e orari di Thundurus: il Pokémon Leggendario in questione è ora disponibile nei Raid di Livello Cinque di Pokémon GO, e vi sosterà dalle ore 22:00 del 2 marzo 2020 fino alla fine del mese in corso, come già accaduto con Tornadus nel mese di febbraio, insomma. Il vostro obiettivo sarà dunque quello di sfidarlo, sconfiggerlo e infine catturarlo per registrarlo all'interno del PokéDex; non esiste la sua versione shiny o cromatica, per il momento.

Thundurs fu a suo tempo un Pokémon vagante esclusivo di Pokémon Bianco, ed è ad oggi un leggendario di doppio tipo, Elettro/Volante. Avrete bisogno di una squadra ben organizzata per batterlo, meglio se in un gruppo di almeno sei partecipanti alle Lotte Raid di Pokémon GO. Ecco un'immagine realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia.