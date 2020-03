PS5 annunciata in streaming su Instagram? No, è solo l'unboxing di PS2

Moltissimi utenti sono rimasti delusi dal fatto che Sony non abbia mostrato PS5 in diretta streaming su Instagram nel corso della notte, come leggibile nel post su Reddit riportato in fondo alla notizia.



Cosa gli ha fatto credere che il produttore giapponese potesse fare una mossa del genere, ossia mostrare la sua nuova console senza avvertire nessuno e per di più in uno streaming su Instagram? Difficile dirlo, ma quando invece dell'hardware next gen si sono trovati a guardare un video unboxing di PS2, realizzato per festeggiare il ventesimo compleanno della storica console, in tanti hanno iniziato a lamentarsi. Forse saranno stati ingannati dal conto alla rovescia, oppure dal passaparola, fatto sta che era praticamente impossibile che PS5 fosse svelata in un modo simile.



Del resto Sony fa benissimo a festeggiare e ricordare PS2, console che ancora oggi detiene il record di unità distribuite e che ha ospitato un numero amplissimo di capolavori assoluti, tanto che alcuni la ritengono la migliore console di sempre. Pensate che dal 2000, anno di lancio, al 2008, sono state distribuite la bellezza di 159 milioni di PS2. PS4 ha fatto molto bene, ma difficilmente riuscirà a eguagliare la sua antenata.



Quindi perché tanto astio per quello che in fondo è un bel video celebrativo? Probabilmente in tanti vorrebbero che Sony si sbrigasse a presentare PS5 per rispondere all'iper attivismo di Microsoft, che ha già fatto vedere Xbox Series X e ha svelato le sue caratteristiche tecniche.