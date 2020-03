Pokémon GO: Entei Ombra da Giovanni del Team GO Rocket, ricompensa disponibile

Con l'inizio del nuovo mese, sono cambiate anche alcune ricompense molto importanti all'interno di Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente dagli sviluppatori di Niantic Labs. Per esempio: sapevate che nel momento in cui scriviamo è già disponibile Entei Ombra?

Entei Ombra è ora disponibile come ricompensa, dopo aver sconfitto Giovanni del Team GO Rocket. Ma non correte ad avviare la vostra applicazione di Pokémon GO prima di aver letto il resto delle nostre avvertenze: per ottenere questa variante oscura di Entei, dovrete nuovamente portare a termine tutti gli step delle missioni del Team GO Rocket. Dunque partecipare a Raid, sconfiggere le reclute, affrontare Cliff, Sierra ed Arlo, e solo alla fine troverete Giovanni per batterlo.

La cattura di Entei Ombra è però quasi sempre garantita, a patto di lanciare in modo corretto la vostra PokéBall. Entei Ombra resterà a disposizione dei giocatori fino alla fine di marzo 2020, e potrete catturarlo tutte le volte che vorrete (previo completamento delle missioni da zero ad ogni nuovo tentativo). Anche Thundurus è ora disponibile su Pokémon GO, e vi resterà fino ai primi giorni di aprile 2020. Eccovi un'immagine realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia.