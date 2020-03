Fortnite Capitolo 2, Aggiornamento 12.10 in arrivo oggi 3 marzo 2020

A sorpresa, gli sviluppatori di Epic Games hanno annunciato il nuovo Aggiornamento 12.10 nel corso della notte. L'update arriverà su Fortnite Capitolo 2 proprio nella giornata di oggi, martedì 3 marzo 2020: vediamo allora tutti i dettagli che dovete tenere a mente.

Cominciamo con data e orari dell'Aggiornamento 12.10 di Fortnite Capitolo 2, che debutterà nella mattinata di oggi, 3 marzo 2020: Epic Games ha già annunciato ai giocatori che sarà necessaria una manutenzione programmata. La stessa comincerà alle ore 10:00 di questa mattina, e proseguirà presumibilmente nelle due ore successive, ma comunque entro ora di pranzo sarà possibile tornare a giocare.

L'aggiornamento in questione riguarderà Fortnite Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, e approderà su tutte le console di gioco, su PC e su dispositivi mobile android e iOS. I contenuti sono attualmente ignoti, ma gli sviluppatori hanno già confermato che risolveranno un fastidioso problema di Rissa a Squadre: quello a causa del quale i giocatori compagni di squadra vengono contrassegnati come nemici. E ovviamente emergeranno moltissime nuove skin grazie ai dataminer: vi terremo aggiornati.

Hey, everyone!



v12.10 is scheduled for tomorrow.



Downtime to begin approximately at 4 AM ET (0900 UTC). pic.twitter.com/XPgAqhXW0e