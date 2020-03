Wind Tre e Coronavirus: 100GB gratis nelle aree colpite dal Covid-19

Dopo Vodafone e TIM arriva l'annuncio anche da parte di Wind Tre: l'operatore metterà in atto alcune iniziative per i clienti colpiti dal Coronavirus nelle ultime settimane; al centro dell'operazione spiccheranno i 100GB gratis.

TIM e Vodafone Italia hanno già regalato GIGA illimitati ai clienti delle aree italiane colpite dal Coronavirus: Wind Tre ha annunciato qualcosa di simile, specificamente 100 GIGA gratis per i propri clienti vittime del Covid-19. L'operatore attiverà automaticamente questo bonus, che al trascorrere di un mese esatto si disattiverà senza alcuna pretesa o costo o proposta aggiuntivi.

Non è tutto: se questi stessi clienti non riusciranno il prossimo mese a ricaricare la propria offerta Wind Tre, l'operatore potrebbe decidere (non è chiaro secondo quali criteri) di regalare la ricarica mensile; saranno inoltre sospesi tutti i processi di sollecito di pagamento. Che dire: proprio un'ottima iniziativa; approfittiamone per ricordare il lancio, nell'ultima settimana, dell'operatore virtuale Very Mobile.