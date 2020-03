Pokémon, un fan ha finito uno dei capitoli principali senza subire alcun danno

Un fan dei Pokémon è riuscito a finire Pokémon Platino per Nintendo DS senza subire alcun danno. I titoli della serie Pokémon non sono mai stati particolarmente difficili. In fondo sono rivolti ai bambini e da loro devono poter essere giocati. Comunque sia tutti sanno che durante le partite,qualche danno prima o poi lo si subisce e nessuno finora aveva provato ad arrivare fino in fondo a uno dei capitoli principali senza farsi toccare.



Ci ha pensato lo youtuber Smallant1 a rendere possibile l'impossibile. Il nostro ha una cultura maniacale del mondo dei Pokémon e conosce a menadito le caratteristiche di tutti i mostriciattoli. Ovviamente conosce a memoria anche Pokémon Platino. Il primo tentativo di Smallant1 è stato fatto con un Piplup come starter, che però si è dimostrato incapace di vincere senza subire danni già dal primo scontro. Così lo youtuber ha ripiegato su Turtwig che, nonostante qualche difficoltà, è riuscito a superare la prova. Pensate che Smallant1 ha passato più di un'ora nella battaglia introduttiva, facendo tentativi su tentativi.



Da lì è partito il grinding selvaggio per rendere i suoi Pokémon ultra potenti. Ad esempio per affrontare uno Starly di livello 5, Smallant1 ha fatto grinding per nove ore di fila. Comunque sia il nostro eroe è stato vincolato ad alcune regole dettate dai suoi spettatori: poteva salvare solo dopo aver sconfitto una palestra e, in caso di danni, doveva ripartire sempre dall'ultima palestra ripulita.



Alla fine della sfida sono stati contati 69 reset. La partita in sé è noiosissima da guardare, perché Smallant1 passa ore e ore a cercare di acquisire mosse che hanno la priorità sui nemici, oppure a evitare gli altri allenatori per non dover combattere. I momenti più complicati, comunque, sono stati quelli delle battaglie doppie, visto che non si ha alcun controllo sui Pokémon guidati dalla CPU. Difficile anche rimanere concentrati per così tanto tempo, perché ogni errore poteva fargli subire dei danni. Alla fine comunque ce l'ha fatta e ora ha qualcosa da raccontare ai suoi nipoti davanti al fuoco. Non male.