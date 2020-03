Fortnite Capitolo 2, guerra tra fazioni: un nuovo evento in arrivo?

A quanto pare un nuovo evento è in arrivo su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 e, per quanto è attualmente noto, riguarderà una guerra tra fazioni. Se non sapete a cosa stiamo facendo riferimento, è possibile che non abbiate ancora dato un'occhiata al Battle Pass della Stagione 2 di Epic Games.

Ora, Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 si basa sullo scontro tra Spettri e Ombre: sta avvenendo sull'isola di Battaglia Reale e di Epic Games, con ciascuna delle due fazioni> che prende possesso di determinate aree (infestate da boss e scagnozzi). Ma secondo alcune recenti analisi di dataminer e leaker, questo non è ancora tutto: arriverà a breve, ad esempio secondo iFireMonkey, una guerra tra fazioni. Il monitor nel quartier generale dell'Agenzia (schermata del Pass Battaglia) rappresenterebbe da questo punto di vista un dettaglio importantissimo da tenere a mente, perché parla di una modalità in arrivo: Contro.

Secondo i dati di gioco scoperti nelle ultime ore, questo evento permetterà al giocatore di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di ottenere ricompense molto importanti, basate sul proprio livello attuale di Battaglia Reale: quindi probabilmente chi ha appena iniziato a giocare non otterrà le stesse ricompense di chi, ad esempio, è già al livello 30. Ma vi terremo aggiornati: forse ne sapremo di più con il prossimo aggiornamento di Epic Games, in arrivo nei prossimi giorni.