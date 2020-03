Kena Mobile, 50GB a 7,99 euro con SIM e attivazione gratis: i dettagli

Nel momento in cui scriviamo l'operatore semivirtuale di TIM, Kena Mobile, ha lanciato una nuova iniziativa per contrastare l'avanzata di alcuni operatori virtuali concorrenti. Si tratta dell'offerta Kena 7.99: vediamo tutti i dettagli.

Kena 7.99 di Kena Mobile è ora disponibile con SIM e attivazione gratis, ma solo per un periodo di tempo limitato. Innanzitutto si tratta di un'offerta operator attack inedita, che propone 50 GIGA di internet mensili al prezzo di 7,99 euro; e poi anche SMS illimitati verso tutti i numeri mobile e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile.

Per attivare l'offerta di Kena Mobile dovrete provenire da FastWeb, Ho Mobile, CoopVoce o Tiscali. Lo sconto del 100% sul costo di attivazione e della nuova SIM Kena Mobile rimarrà disponibile fino a nuovo ordine, vi terremo aggiornati. Resta disponibile, naturalmente, anche l'offerta compagna degli ultimi mesi, cioè Kena 5.99.