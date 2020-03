Dragon Ball Z: Gohan e Cell protagonisti di fantastici Render 3D

Di recente, se ne servivano altre prove, videogiochi come Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z: Kakarot hanno dimostrato quanto sia ancora popolare la serie anime e manga d'eccellenza di Akira Toriyama, Dragon Ball Z. Oggi torniamo a mostrarvi il lavoro a tema di alcuni artisti.

Solitamente vi mostriamo fanart a tema Dragon Ball Super e Dragon Ball Z, ma oggi passiamo invece ai Render 3D. E non a render qualsiasi, ma a quelli realizzati da Devil Artemis Animation, un artista senza mezzi termini. Il suo lavoro si è concentrato su personaggi iconici della Serie Z, come Gohan e Cell. Ne trovate comunque altri anche sul suo profilo Twitter ufficiale. Eccovi intanto Gohan di Dragon Ball Z.

E qui di seguito trovate invece l'immagine del render 3D di Cell in forma imperfetta, il nemico di uno degli archi narrativi più importanti di Dragon Ball Z. A voi i commenti! Ricordiamo che il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super è atteso per il 20 marzo 2020.