Dragon Ball Z: Kakarot, un secondo Season Pass già previsto? I possibili contenuti

Ormai è praticamente certo che Dragon Ball Z: Kakarot riceverà nei prossimi mesi il suo primo Season Pass, con contenuti dedicati all'arco narrativo della Battaglia degli Dei, ovvero il film che a suo tempo fece da ponte tra Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Ma, secondo la redazione di Gamerant, un secondo Season Pass già previsto rappresenterebbe tutt'altro che una sorpresa.

Il portale in questione è praticamente certo che al primo Season Pass di Dragon Ball Z: Kakarot ne seguirà un secondo, entro il prossimo anno. Sono i contenuti, a destare piuttosto perplessità: Bandai Namco potrebbe concentrarsi su nuovi eventi di Dragon Ball Super, come l'arco narrativo di Zamasu, di Moro oppure sugli eventi di Dragon Ball Super: Broly; in alternativa, la strada da percorrere sarebbe quella dei filler di Dragon Ball Z.

Un'eventualità, questa, che probabilmente non farebbe felici tutti i fan di Dragon Ball Z: Kakarot. Ora che Dragon Ball Super: Broly ha reso canonici il Saiyan Leggendario e Gogeta, ad esempio, che senso avrebbe recuperare l'omonimo film degli anni '90 della Serie Z? Così come forse non sarebbero particolarmente interessanti altri contenuti non canonici, come quelli dedicati a Cooler, Janenba e compagnia. Prima di dare per certe queste informazioni, ovviamente, si attendono o conferme da Bandai Namco o nuove indagini dei dataminer.