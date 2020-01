Dragon Ball Z: Kakarot, nuovi personaggi scoperti nei file di gioco

Da notare che contemporaneamente all'emersione dei quattro modelli, sono stati segnalati su Twitter molti altri presunti personaggi extra individuati nei file di Dragon Ball Z: Kakarot, ma si sono rivelati quasi tutti dei falsi. L'unico a essere davvero presente nel file messageData.uexp è Broly, anche se una singola riga di testo con il suo nome ci sembra davvero poco per parlare di imminente apparizione nel gioco o di chissà cos'altro.



Per il resto vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione.

#KakarotSpoilers Models for 4 Characters have been found in the Kakarot Files! (Thanks to: @BeatzYT3 and @RaimuBruh for letting me know) pic.twitter.com/SDLMlRVPwB

#KakarotSpoilers

Somone on Reddit leaked the fact that Broly was mentioned in the game files, but didn't give any source to which file (https://t.co/nIVkOTsniI)

So I went into the game files to confirm it myself.

If anyone doubts me, the file is messageData.uexp pic.twitter.com/4JqfkOo4Wv