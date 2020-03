Mario Kart Tour, multiplayer per tutti a partire dall'8 marzo

Il multiplayer di Mario Kart Tour sarà rilasciato pubblicamente a partire dall'8 marzo 2020 e consentirà ai giocatori di sfidare fino ad altri sette giocatori. Stando all'annuncio di Nintendo, si potranno sfidare gli amici, delle persone che vivono nei dintorni o anche genti di tutto il mondo. Ci saranno inoltre diverse modalità a tenere desto l'interesse.



Mario Kart Tour è disponibile da settembre 2019 e da allora è stato scaricato milioni di volte. Il gioco non ha ottenuto molti consensi, come dimostra anche la nostra recensione, ma il successo ha comunque portato Nintendo a curarlo con particolare attenzione. Una delle critiche che gli furono mosse al lancio riguardava proprio la povertà delle funzioni online, che non consentivano di gareggiare con gli amici. Ora almeno questo problema sarà definitivamente sistemato.



Mario Kart Tour è un gioco free-to-play con microtransazioni e con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento che dà diversi bonus, come la classe 200cc, alcuni oggetti speciali e altro ancora. Il multiplayer di Mario Kart Tour è stato testato in beta chiusa a dicembre e in open beta a gennaio per periodi di tempo limitati.