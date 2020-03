Google Pixel 4: nuove emoji, Dark Mode e Google Pay più veloce con i prossimi aggiornamenti

Novità in arrivo per gli smartphone android di fascia alta targati Google, cioè Google Pixel 4: la società di Mountain View ha annunciato tante nuove funzionalità, in arrivo con i prossimi aggiornamenti. Ve le riportiamo tutte quante, in questo rapido articolo.

Innanzitutto arriveranno su Google Pixel 4 nuove emoji. Android 10 ha già fornito a Google Pixel 4 l'Unicode Emoji 12.0, e i prossimi aggiornamenti (soprattutto i prossimi March Security Update e Feature Drop) non porteranno con sé l'Unicode Emoji 13.0, previsto invece per Android 11. Più semplicemente, Google Pixel 4 accoglierà (forse in esclusiva) una via di mezzo: Emoji 12.1. Tra le nuove faccine da utilizzare, ci sarà una persona in sedia a rotelle, un giudice, un pompiere gender-neutral, e altro ancora.

La Dark Mode di Google Pixel 4 verrà inoltre potenziata, con nuove funzionalità attualmente in fase di test per la prossima versione della Modalità Scura, il cui lancio è attualmente previsto con Android 11 nel corso del prossimo autunno 2020: per esempio si attiverà e disattiverà in base all'orario e alla luce reali. Google Pay, infine, accoglierà una nuova interfaccia, diventerà più veloce, e gestirà in modo molto più intuitivo e rapido le carte collegate, nonché l'accesso alle stesse dal menù principale.