PlayStation Now: Control e Shadow Of The Tomb Raider tra i giochi di marzo

Sony ha annunciato l'elenco dei giochi che saranno aggiunti al servizio in abbonamento PlayStation Now a marzo, che vi ricordiamo essere disponibile per PS4 e PC. Alcuni sono davvero interessanti, ma su tutti spiccano Control di Remedy e Shadow of the Tomb Raider di Square Enix, seguiti da Wolfenstein 2: The New Colossus di Bethesda.



Gli amanti del Giappone saranno inoltre felici per la presenza dei Toukiden e di Romance of the Three Kingdoms 13, oltre che del controverso Dead or Alive 5 Last Round (controverso per le microtransazioni... come il seguito, del resto). Comunque sia bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei giochi che saranno aggiunti al servizio PlayStation Now a marzo 2020:

Shadow of the Tomb Raider

Control

Wolfenstein 2: The New Colossus

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Warriors All-Stars

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Romance of the Three Kingdoms 13

Dead or Alive 5 Last Round