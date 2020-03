Google Stadia, risoluzione 4K disponibile per alcuni utenti via Chrome

Google Stadia sta finalmente introducendo la risoluzione 4K, attualmente disponibile per alcuni utenti che accedono al servizio di game streaming utilizzando il browser Chrome.



Parliamo di una delle feature più pubblicizzate ai tempi della presentazione della piattaforma: Google Stadia prometteva giochi a 4K e 60 fps fin dal lancio, ma ci sono voluti quattro mesi solo per iniziare a vedere le prime applicazioni in tal senso.



Come detto, alcuni utenti in possesso di un abbonamento Pro hanno segnalato su Reddit di aver finalmente visto l'icona dei 4K nella barra laterale di Google Stadia, segno che la funzionalità è disponibile.



Naturalmente i requisiti minimi cambiano qualora si voglia sfruttare la massima risoluzione, nella fattispecie serve che la connessione a internet venga definita eccellente dal sistema.



Per verificare il funzionamento di Google Stadia a 4K nel vostro browser, assicuratevi di aver attivato la voce "migliore qualità visiva" nelle impostazioni relative all'uso dei dati e alle prestazioni del vostro account.