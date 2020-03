Windows 10, Microsoft ha 980 anni per correggere il nuovo Millenium Bug

Microsoft ha solo 980 anni per correggere un nuovo bug di Windows 10, il famigerato Millenium Bug del terzo millennio.



Chi si ricorda gli ultimi mesi del 1999, quando quelli che sarebbero presto diventati chiari casi da "ok, boomer" andavano in giro a professare la fine del mondo civilizzato causata dal Millenium Bug? Ovvero dall'incapacità di alcune (vecchie) macchine di calcolare una data oltre il 31 dicembre 1999 alle ore 23:59:59. Un bug che avrebbe dovuto bloccare i sistemi informatici di mezzo mondo e che invece, come unico effetto visibile, ha ispirato il nome di un ristorante a Porlezza, sul Lago di Lugano.



Torniamo a noi. L'umanità, non contenta di aver schivato quella mortale pallottola per un pelo, sembra esserci ricascata. L'utente di Reddit "DeadMan3000" ha, infatti, scovato un problema molto simile al Millenium Bug all'interno delle schede madre Gigabyte. Installando l'aggiornamento 1909 di Windows 10, tutte le schede madre di questo brand non possono andare oltre al 18 gennaio 3001. Se per qualche fortuita ragione il calendario superasse questa data, si potrebbe incorrere in un fastidioso problema che blocca l'orologio di sistema nel futuro.



L'unico modo di sconfiggere il bug, al momento, è quello di reinstallare il sistema operativo ed evitare durante l'installazione successiva di digitare numeri a caso al posto della data corretta. Per il redditor, dunque, il momento più delicato potrebbe essere durante la reinstallazione del sistema operativo di una macchina, dato che per errore si potrebbe settare una data non consentita.



Lo youtuber Carey Holzman ha dimostrato successivamente che il bug colpisce indistintamente le schede madri Gigabyte con chipset Intel e AMD.



Adesso ci si domanda se Microsoft e Gigabyte riusciranno nei prossimi 980 e spicci anni a risolvere questo problema, prima che l'umanità di trovi nuovamente sull'orlo della catastrofe.



Cosa ne pensate? Avete già cominciato ad ammassare scorte in vista del blackout?