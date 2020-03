Call of Duty: Modern Warfare, la modalità battle royale ha una data di uscita?

Call of Duty: Modern Warfare vedrà l'uscita della modalità battle royale il 10 marzo, stando agli ultimi rumor che parlano anche di un teaser trailer in arrivo fra oggi e lunedì.



Dopo le dichiarazioni di Dr Disrespect sulla data di lancio della modalità Warzone, una nuova fonte autorevole si unisce al coro, quella del leaker Okami, che aveva predetto con successo l'annuncio del 2v2 Gunfight.



Ebbene, secondo quanto scritto da Okami su Twitter la modalità battle royale di Call of Duty: Modern Warfare farà il proprio debutto il 10 marzo, sarà free-to-play, disponibile con un client stand alone e limitata alla partecipazione a squadre.



Il leaker ha chiarito che in questo caso le squadre saranno composte da quattro elementi: sebbene in precedenza si parlasse di solo, duo e trio, pare che Activision abbia cambiato idea nelle ultime settimane.



Non è tutto: Okami ha aggiunto che quando queste notizie verranno ufficializzate avremo la conferma di un'altra sua anticipazione, ovverosia l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered nel corso di quest'anno.