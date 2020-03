Star Wars: Project Maverick: nuovi dettagli sul misterioso progetto EA Motive

Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli di Star Wars: Project Maverick, il misterioso progetto EA Motive apparso improvvisamente nel database del PS Store.



Vi abbiamo già parlato di questo gioco spuntato improvvisamente sul PlayStation Store europeo ieri. Si tratta di un progetto mai annunciato che è stato scovato da un bot sviluppato da Luciano Ciccariello, considerato un sistema affidabile per avere informazioni in anticipo su quello che sta per arrivare su PlayStation Store. Il bot, infatti, estrapola dati dal sito ufficiale.



Solo che il bot ricava tutte le informazioni che trova sui server, ma non spiega a cosa si riferiscano. Per questo motivo nella giornata di ieri alcuni giornalisti d'oltreoceano hanno mosso le loro pedine per scovare qualche informazione in più.



Secondo Jason Schreier di Kotaku (che non è l'editor che trova troppo difficile la demo di Final Fantasy 7 Remake), si tratta di una esperienza "inusuale" sviluppata da EA Motive contemporaneamente ad uno spin-off di Battlefront, poi cancellato.



yes — Jason Schreier (@jasonschreier) March 4, 2020