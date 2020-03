Star Wars: Project Maverick spunta sul PlayStation Store europeo

Star Wars: Project Maverick, qualsiasi cosa sia, è spuntato completamente a sorpresa tra le nuove entrate del PlayStation Store europeo, ancora non visibile al pubblico ma presente all'interno del database dello Store, puntualmente scandagliato da alcuni utenti e in particolare dall'account "PSN Releases" su Twitter.



Si tratta di un bot sviluppato da Luciano Ciccariello che è considerato un sistema affidabile per avere informazioni in anticipo su quello che sta per arrivare su PlayStation Store, considerando che si riferisce ai dati effettivi ricavati dal sito ufficiale. Il problema è che non sappiamo proprio di cosa possa trattarsi.



C'è anche un artwork con relativo titolo, che potete vedere qui sotto: non è per nulla esplicito al di là del gusto decisamente vintage che lo caratterizza. Sullo sfondo si intravede uno Star Destroyer, cosa che fa pensare a un'ambientazione legata alla trilogia classica della serie Star Wars, oltre a degli X-Wing in volo.



Considerando anche il titolo, si potrebbe pensare a una sorta di gioco di volo e combattimento tra navi spaziali sullo stile della serie X-Wing o X-Wing vs. Tie Fighter, o almeno questo sarebbe il sogno di molti appassionati. Potrebbe ovviamente anche non essere assolutamente nulla di concreto, o forse non un videogioco, in ogni caso terremo d'occhio la questione.



Di fatto, sappiamo che EA Motive dovrebbe essere al lavoro su un progetto minore su Star Wars, che potrebbe essere questo, mentre Respawn pare sia impegnata già su Star Wars Jedi: Fallen Order 2.





The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020