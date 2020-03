Frictional Games, nuovo teaser per il gioco non ancora annunciato

Frictional Games ha pubblicato un nuovo teaser trailer per il suo gioco non ancora annunciato, di cui non si conosce neanche il titolo. Il video s'intitola "Box 12, Recent Acquisitions" e mostra semplicemente qualcuno che ritrova un messaggio in una scatola, sepolta chissà da chi e chissà dove, prima di essere colpito alle spalle.



Il testo del messaggio recita:



"Mi prudono gli occhi, come se dietro ci si nascondesse uno scarabeo. È lì, nelle pieghe del mio cervello e si fa strada tra la materia grigia strappandola via con le sue mandibole. Sembra come se mi sia stato infilato nel cranio un dito nodoso e un'unghia rotta si faccia strada tra i miei pensieri. Voglio toccarlo con un ago per grattarlo. O magari con un pezzo di fil di ferro. Attraverso il dotto lacrimale, facendomi strada per le vie lacrimali.



Dei vermi neri simili a fili mi nuotano negli occhi. Quando li penso si agitano e iniziano ad agitarsi. Sanno che sono terrorizzato. Questo li rende più cattivi.



Se tento di trattenermi. Se mi calmo e svuoto la testa cercando di non avere paura... il prurito si attenua e diventa come il solletico di una piuma. Ho provato a distrarmi con le note di una canzone o con i colori di un bel quadro, ma non funziona.



Solo il vuoto mi dà (il testo diventa illegibile a causa di una macchia di sangue ndr).



Vorrei avere la mia pistola."



Questo non è il primo teaser del nuovo gioco di Frictional Games. Giusto qualche giorno fa abbiamo riportato il teaser "I am Tasi", altrettanto criptico, mentre settimane fa abbiamo riportato dell'ARG, di cui fanno parte anche gli ultimi filmati. Manca solo l'annuncio, in sostanza. Del gioco in sé non si sa nulla, a parte che sarà un horror.