SOMA ha una data di uscita per Nintendo Switch, annunciata con un nuovo trailer

Dopo essere comparso in precedenza, arriva finalmente una data di uscita ufficiale per SOMA in versione Nintendo Switch, annunciata attraverso un nuovo trailer pubblicato da Abylight Studios e Frictional Games proprio in queste ore.

L'ottima avventura horror sarà disponibile sulla console Nintendo il 24 luglio, dunque non manca molto al suo arrivo: si tratta della stessa esperienza originale che è stata adattata per funzionare al meglio sulla console ibrida in questione, compatibile verosimilmente anche su Nintendo Switch 2, sebbene la questione non venga esplicitata, al momento.

Si tratta dunque del medesimo gioco uscito in precedenza su PC, PlayStation e Xbox, adattato anche su Nintendo Switch e, da quanto è possibile vedere, con ottimi risultati in termini tecnici, in attesa di poterlo provare in versione definitiva.